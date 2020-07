Martin Helme lubab uut tooni

Uue esimehe sõnul oli eelmine esimees Mart Helme väga hea improvisaator, kellele meeldis käigupealt plaane teha ja sellega kõigi teiste plaanid untsu keerata, kuid nii see edasi ei lähe. Martin Helme kinnitas, et erakonna maailmavaade ei muutu, kuid muutub sõnade tulevärk. «Mulle meeldib asju teha tunduvalt süsteemsemalt ja plaanipärasemalt, isegi kui ma ei pruugi jagada teistega, mis see plaan on,» selgitas uus esimees. «Öeldakse, et 80 protsenti suhtlusest on toon. Sama asja saab öelda teistmoodi ja teise tooniga. Ma arvan, et toon võib küll muutuda,» lisas ta.