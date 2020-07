Aasia majanduste taastumine läheb hapralt

Hiina teenuste sektori ostujuhtide indeks kerkis juunis kümne aasta kõrgeimale, 58,4 punkti tasemele. Mais oli see 55 punkti, veel veebruaris aga kõigi aegade madalaim, 26,5 punkti. Kui indeks on üle 50, siis väljendab see eelneva kuuga võrreldes majanduslikku kasvu. Teenuste sektor moodustab Hiinas umbes 60 protsenti majandusest ja poole töökohtadest linnades.