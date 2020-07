«Pidime kolmapäeval sõitma Toulouse’i, aga seda me ei teinud. Veel reedel öeldi, et kes tahavad, võivad minna jõusaali, kuid millal hooaeg jätkub, ei teadnud keegi. Pärast trenni ütlesime veel mängijatega üksteisele, et davai, esmaspäeval näeme. Tegelikult sõitsime siis juba koju.»