Minu jaoks on suurim viga panna üld- ja erihoolekande kliendid ühte hoonesse, olgugi et osakonnad on erinevad. Mind ennast häiris see väga. Erihoolekande kliendid (patsiendid) on vaimsete häiretega, mis tähendab, et nad võivad olla ettearvamatud. Seetõttu paljud pigem väldiksid neid, kuid ühes hoones pole see võimalik. Lisaks on üldhooldusteenusel tavaliselt eelkõige eakad inimesed, kes tahavad rahu, vaikust ning oma viimaseid päevi väärikalt veeta. See on aga väga keeruline, kui majas liiguvad ringi lärmakad erihoolekande kliendid.