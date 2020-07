Köögiviljad päästetud, marjade jaoks juba hilja

Valitsuse otsuse järgi lastakse piirid valla määral, mida võiks peaaegu võrrelda koroonaeelse ajaga. Ainsaks erandiks on riigid, kus viirus pole veel laastamistööd lõpetanud (nakatumiskordaja on üle 16); sellisest riigist saabuvad inimesed peaksid Eestis esmalt olema kaks nädalat karantiinis. Selliste maade hulgas on ka põllumajanduse renditööjõu peamine lähteriik Ukraina.

Põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse liikme Vahur Tõnissoo hinnangul karantiininõue põllumehi ei häiri. «Kõige tõsisem tähtaeg on ju 31. juuli. Nüüd saavad võõrtöölised jälle sisse tulla, olla kaks nädalat karantiinis – loodame, et jäävad terveks – ning siis augustis tööle hakata. Need, kelle tööluba pikendati 31. juulini, peavad kõik koju minema. Toimub vahetus. Kõik on praegu väga hästi.»