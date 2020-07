Sein ees: tööandja kogemuse ja hariduseta noort jutule ei võta

Eestis on tuhandeid noori, kes ei tööta ega õpi. Kuigi statistika kinnitab, et probleem on olemas, tahtsin tõestada, et tööd leida on kerge – tuleb vaid tahta. Otsustasin ajakirjandusliku katsena endale mõne nädala jooksul töö leida. Tulemus oli kurvastav, eriti kui mõelda noortele, kellele selline olukord ei ole huvitav katse, vaid igapäevaelu.