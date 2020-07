Kas Euroopa majandus toibub või tegelikult mitte?

Nii näiteks teatas Saksa föderaalne statistikaagentuur eile, et riigi tööstuse tellimuste maht kasvas mais võrreldes aprilliga 10,8 protsenti, mis on uus rekord. Lihtne oleks siit järeldada, et kriisis raske hoobi saanud Euroopa majanduse mootor hakkab täistuuridel taaskäivituma. See oleks meile väga tähtis teave, sest Saksamaa pole mitte ainult üks Eesti suurimaid ekspordiriike, vaid ka kõigi meie ülejäänud kaubanduspartnerite peamisi eksporditurge.