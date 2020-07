Majanduse lühiuudised

Turismifirmad soovivad pikemalt palku kärpida

Turismi erialaliidud soovivad, et järgmise aasta lõpuni kaotataks sotsiaalmaksu miinimumkohustus ja palku saaks kärpida pikemat aega, kui töötajale pole tööd anda, seisab pöördumises ministritele Tanel Kiigele ja Raul Siemile. Kuna valdkonna ettevõtjad soovivad töökohti säilitada ja sügisel siseturismi hooaja lõppedes koondamisi vältida, paluvad turismi erialaliidud võtta tänavuseks ja järgmiseks aastaks vastu ühekordne otsus kaotada sotsiaalmaksu miinimumkohustus, et võimaldada töötada osakoormusega. Samuti soovivad turismifirmad võimalust muuta töölepinguseadust niimoodi, et 12-kuulise ajavahemiku jooksul võib töötaja palka vähendada kuni kuueks kuuks, kui talle pole kokkulepitud ulatuses tööd pakkuda, senise kolme kuu asemel. PM