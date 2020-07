Doonorivere radadel: kuhu rändavad annetused?

Enne vereloovutust tuleb doonor identifitseerida nime ja sünnikuupäeva järgi. Doonori veeni pannakse kanüül ja siis liigub tema veri kotisüsteemi ehk nelja voolikutega ühendatud kotti, mis mikserkaalul edasi-tagasi loksub. Esimeses kotis on vere hüübimist takistav tervisele ohutu lahus, millega veri loksudes seguneb.

Mikserkaal on ühendatud infosüsteemiga, et verd puudutav teave oleks korrektne. Ribakoodilugejaga sisestab õde infosüsteemi enne enda koodi, siis doonori unikaalse koodi ja verenumbri – see pannakse eraldi igale vereloovutuskorrale.