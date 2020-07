Tervise lühiuudised

Lisandus kolm uut koroonaviiruse sümptomit

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuste teadlased lisasid seni teadaolevatele kolm uut koroonaviiruse sümptomit: kinnine nina või nohu, iiveldus ja kõhulahtisus. Kõnealuseid sümptomeid võivad põhjustada mitmesugused terviseprobleemid, sealhulgas allergiad, mõni muu nakkus, võõrkeha ninas, isegi tubakasuits või vürtsikas söök, vahendab Forbes. Koroonaviiruse tõenäosus on suurem, kui esineb veel teisi Covid-19 sümptomeid. Teadlased on praeguseks tuvastanud 12 koroonaviiruse sümptomit: palavik, külmavärinad, köha, õhupuudus või hingamisraskused, väsimus, lihasvalu, peavalu, maitsemeele või lõhnataju kadu, kurguvalu, kinnine nina või nohu, iiveldus ja/või oksendamine, kõhulahtisus.

Leiutati reaalajas viipekeelt tõlkiv kinnas

Ajakirjas Nature Electronics avaldati uurimistöö viipekeelt reaalajas kõneks tõlkivast kindast. Seadmes sisalduvad piki sõrmi kulgevad andurid tuvastavad iga Ameerika viipekeeles leiduva sõna, fraasi või tähe. Signaalid edastatakse nutitelefoni, mis tõlgib need suuliseks kõneks kiirusega sõna sekundis. «Loodame, et see annab viipekeelt kasutavatele inimestele lihtsa võimaluse suhelda otse, ilma et oleks vaja kedagi tõlkima,» ütles juhtivteadur Jun Chen, kes loodab, et see toetab ka viipekeele õppimist. Kinnas ei tõlgi ingliskeelses maailmas teisena domineerivat briti viipekeelt.