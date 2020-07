Välismaa lühiuudised

Patriarh Kirill hoiatas Türgit

Vene õigeusu kiriku patriarh Kirill väljendas eile sügavat muret seoses Türgi plaanidega muuta Istanbuli ajalooline Hagia Sophia endine katedraal, mis praegu on muuseum, mošeeks. Türgi kohus peaks küsimuses otsuse langetama lähipäevil. Kirill nimetas Hagia Sophiat üheks kristliku kultuuri suurimaks mälestiseks. «Oht Hagia Sophiale on oht kogu kristlikule tsivilisatsioonile ning seega meie vaimsusele ja ajaloole,» märkis patriarh avalduses, lisades, et ehitise praeguse staatuse muutmine tekitaks vene rahvale sügavat valu. AFP/BNS