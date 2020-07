Marica Lillemets: lobistid ja huvigrupid

Eesti on oma olemuselt sõpruskondadekeskne riik. Oleme seotud kooli- ja korporatsioonikaaslastega, huvi- ja tööalaselt, sugulust pidi. Lisaks formaalsetele sidemetele on meil palju mõjuringe ja muidu sõpru-tuttavaid. Ning mõnes mõttes on see väikeriigis paratamatu. Aga kuidas siinjuures ausaks jääda, olla riigiasjades usaldusväärne ja läbipaistev, hoida eemal korruptsioon ja ühise hüve väärkasutus? See on küsimus, mis nõuab vastamist, enne kui on hilja.