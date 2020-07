Malle Salupere: ikka kordub sama viga

Lugedes äsjast Sõbranna reporteri Elis Vaiksaare «põhjalikku ülevaadet» 151 aasta tagusest esimesest laulupeost, tuli pähe nukravõitu küsimus: kas poole sajandi eest kirjutatud uurimus on ainus ja õige pühakiri, mida ei tohi täiendada ega parandada? Ja kui siiski tohib, siis miks parandusi nii visalt eiratakse? Mõtlen siinkohal truult refereeritavaid Rudolf Põldmäe oma ajastu pitserit kandvaid laulupidude käsitlusi, mille kasutamisel tuleb arvestada nii tolleaegset ideoloogiat ning Glavliti suuniseid kui sedagi, et vahepeal on meie teadmised tolle ajastu kohta mõnevõrra täienenud ja muutunud on ka suhtumine peategelastesse.