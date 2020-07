Erkki Bahovski: kellele on vaja ausammast?

Ma ei ole väga kindel, et Ülle Harju mõte, mille järgi ei seostu hiigelrist «mitte Eesti vabaks võitlemise, vaid vallutamisega» on midagi, millele kõik alla kirjutaksid. Sama loogika järgi tuleks siis ära korjata kõik Vabadusristid ja teised medalid, mis ristikujulised. NB! Terved surnuaiad on täis riste – mis siis edasi saab? Kutsume buldooseri?