Ameerika konservatiivne ajakiri The National Interest avaldas Venemaa presidendi Vladimir Putini artikli Teise maailmasõja kohta. Ajakirja väljaandja ja tegevdirektor Dimitri Simes veab koos Molotovi lapselapse Vjatšeslav Nikonoviga Venemaa Esimeses telekanalis ühiskondlik-poliitilist jutusaadet «Suur mäng».

Artikli ajalugu puudutav sisu kattub täielikult (väga üksikute eranditega) Nõukogude Informbüroo 1948. aastal üllitatud raamatukesega «Ajaloo võltsijad». Kuid tervikuna kujutab artikkel endast suurepärast Putini isikliku maailmavaate väljendust. Täpselt nii ta mõtleb ja see tekitab suure probleemi. Tegu ei ole ajalooartikliga: see kõneleb tänasest ja homsest, mitte eilsest. Artikli põhisisuks on autori teadlikult kodeeritud tulevikusõnum, millesse tuleb suhtuda täie tõsidusega.