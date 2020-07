Aimar Altosaar: Šveits või pimeriik

EKRE vastne esimees Martin Helme ütles Postimehele: «Šveits on isikliku vastutuse, isikliku püüdlemise ja vabaduse väga selge näide Euroopas. Töökas ja moraalne. Kui me mõtleme selle peale, et missugused variandid meil on väikeriigina, siis me peaksime olema väga enesekindlad, nii nagu šveitslased on (neil on küll teine ajalugu). Aga see enesekindlus, et meie viisi tehes saab ka kasulikult asjad aetud. Seda ma tahaksingi meile süstida.»