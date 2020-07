Argo Aadli teeb nalja iseenda üle

Palamuse huumoripreemia kättesaamisel on rituaale mitu. Sel pildil neist üks, Argo Aadli oma nime punasele maakerale jäädvustamas. FOTO: Margus Ansu

Nali on tõsine asi, mis ei tohi olla ilkumine ega ülevalt alla irvitamine, arvas Tallinna linnateatri näitleja Argo Aadli Palamusel, kus ta enne Oskar Lutsu huumoripreemia kättesaamist kohaliku rahvaga kohtus. «Kõige kõvemad naljad on need, kui inimene suudab nalja heita iseenda üle,» ütles ta.