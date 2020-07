NATO staabielemendi liitlased koduigatsust ei kurda

«Eeldasin, et tõenäoliselt lõpetan ja lahkun 2018. aastaks,» meenutab Attrill. Selle asemel aga pikendati tema teenistust Tallinnas korra ja siis veel teist korda ning nüüd on Briti ohvitser Eestiga nii seotud, et jääb siia tööle ka pärast erruminekut.