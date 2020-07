Tarantino (ja paljude teiste) iidol

Morricone jõudis kirjutada muusika umbes 500 filmile ja teleseriaalile ning see annab võimaluse nimetada teda ka kõigi aegade produktiivseimaks filmiheliloojaks. Ilmselt tulevad tema puhul kõne alla ka sellised kategooriad nagu kuulsaim, parim, kultuslik jne. Üksjagu neist filmidest on tuntud ja võrdlemisi paljud tundmatud. Muusika neile tundmatumatele filmidele on vast isegi parem, tundmatusel on omad esteetilised eelised.