Eesti särtsuvelo tootja hoiab buumi laineharjal tasakaalu

Üks trend, mis koroona ajal pealkirjadest silma torkas, oli see, et jalgrataste müük püstitab Euroopas rekordeid. Viirusehirmus inimesed hoidsid eemale ühistranspordist ja otsisid ohutumaid viise, kuidas tööle ja koju saada. Ühendkuningriigis kasvas rataste müük 60 protsenti. Mitmel pool oli nõudlus nii suur, et tootjad ei jõudnud sammu pidada.