Tegemist on 14. sajandist pärit üleelusuuruste ristilöödud Kristuse, neitsi Maarja ja apostel Johannese kujude ehk Võidukaaregrupiga, mis on praegu välja pandud Niguliste kirikus. Kui jõustub Harju maakohtu otsus, mille järgi pühakujud kuuluvad Risti kogudusele, siis seisab kultuuriministeerium probleemi ees, sest tegemist on olulise pretsedendiga. Nimelt on teistelegi kogudustele kuulunud kunstiväärtusega esemeid nõukogude ajal muuseumidesse sattunud. Ja kui kohtupretsedent on olemas, võivad ka nemad hakata oma vara tagasi nõudma.