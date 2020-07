Austraalias elavad eestlased ootavad riigist lahkumise luba nädalaid

Reisiluba peavad Madisoni sõnul küsima kõik Austraalia eestlased, kes on saanud kohaliku elamisloa või passi. Ilma loata võivad ära sõita siiski need, kes viimase 12–24 kuu jooksul veetnud rohkem aega Austraaliast eemal kui Austraalias. Teada on juhtumeid, kus piiril on lõpuks päevi ükshaaval kokku loetud, et teha kindlaks, kas reisijal on õigus loata minema sõita või mitte.