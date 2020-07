Majanduse lühiuudised

Soome terviseamet teatas koroonaviiruse juhtumitest reisilaevadel ning Tallink kinnitas, et Soome kodanik, kes oli laevaga Silja Europa ristlusreisil Helsingi–Tallinn–Helsingi 30. juunist 1. juulini, andis Soomes positiivse Covid-19 proovi. Tallink teatas, et selle reisija kajut ja kogu ülejäänud Silja Europa desinfitseeriti põhjalikult. Laevafirma teavitas olukorrast kõiki reisil viibinud inimesi ning laeva meeskonda. Tallinki esindaja rõhutas, et Silja Europa täitumus oli 30 protsenti, mistõttu oli nakatunud reisija kokkupuude teiste reisijatega piiratud. PM