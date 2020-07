Laguneva maailma teater ehk kaasaegse teatri hetkeseis Eestis

Andres Noormetsa ja Rakvere teatri koostöös valminud lavastuses «Alibi» on laval apelsin – ideaalselt kooritud, kuid tühjaks söödud vilja kleebib punases kleidis kleenuke blondiin (Jaune Kimmel) mõõdetud liigutustega uuesti tervikuks, õõnsaks, aga ümaraks oranžiks apelsiniks, mille lõikekohti hoiab koos must teip. Just see teibitud apelsin tõusis minu jaoks tänavuse Baltoscandali sümboliks: Rakveres toimunud festivalil nägi lahti lõigatud, ära kasutatud, tühjaks imetud, kuid endiselt täiuslikkust ja ideaali ihaleva inimese valust sündinud maailmu ja teatrit.