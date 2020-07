«Sel aastal on välistudengite asjus olnud suur segadus. Osaliselt eriolukorrast tingituna ei olnud siiani selge, kas saame tänavu välistudengeid vastu võtta,» lausus Land Postimehe otsesaates. Ta nentis, et kolmandatest riikidest pärit tudengikandidaatide puhul oli siiani veel selgusetu, kas nad saavad viisat taotleda, kas see väljastatakse või kas üldse üle Eesti Vabariigi piiri pääsetakse. «Valitsuse esmaspäevase otsuse taustal on suurem selgus võrreldes üleeilsega, aga muidugi on palju lahtisi otsi,» tõdes kõrgkooli juhataja.