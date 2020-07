Eesti lühiuudised

Maaeluminister lubab kaaluda marjakahju hüvitamist

Maasikakasvatajad on kurtnud töökäte puudumise ja sellest tingitud kahju üle. Maaeluminister Arvo Alleri (pildil, EKRE) sõnul on valitsusel kavas töötada välja metoodika marjakasvatajate kahju hindamiseks ja kompenseerimiseks. Nii peab selguma, milline oli kahju tekkes ilmastiku ja milline tööjõu puuduse osa. «Maasikad valmisid tänavu kiiresti, siis pööras ilm vihmaseks. Hahkhallitust põhjustab niiske ilm ja seda esineb igal aastal,» lausus minister. «Riigi võimalik kahjukompensatsioon maasikakasvatajatele selgub pärast kasvuperioodi lõppu.» Valitsus otsustas üleeile, et võõrtöölised võivad taas Eestisse tulla, aga viibida siin varasema üheksa kuu asemel kuus kuud. Need inimesed, kes tulevad Eestisse tööle riikidest, kus koroonaviiruse nakatumiskordaja on üle 16, peavad siin esmalt kaks nädalat karantiinis püsima. See puudutab ka Ukrainat, mis on Eesti põllumajanduse võõrtööjõu peamine lähteriik. Sakala