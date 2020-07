Rally Estonia jätab mitu väga head katset tulevikku

Rally Estonia võistluste juht Silver Kütt sõnas Kuku raadio saates «Piloot», et korraldajatel on praegu käed-jalad tööd täis, et eelseisva kahe kuuga kõikide asjatoimetustega õigeks ajaks ühele poole saada. «See on meie kõigi jaoks väga suur pingutus, aga üldjoontes oleme seda juba üheksa aastat teinud, seega meil on olemas teadmine, mis ees ootab,» lausus ta.