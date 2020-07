Kümneid tonne maasikaid jääb põllule mädanema

Tärn lisas, et seda, mida Helmed ei suutnud, tegi loodus. „Meil oli 40 inimese asemel põllul vaid kümme, päästame lihtsalt seda, mis karjub. Saame hakkama, meid on ennegi tapetud, oleme sitked.”

Tootmist vähendada Tärn ei plaani. „Maal töötavad tõsised inimesed, meie tegemised on järjepidevad. Me ei anna alla. Eesti inimesed söövad Eesti maasikaid, hea meelega toodame neile edasi,” kinnitas ta.

Sellega on Oks harjunud, et ettevõtjaid pidevalt pettuses kahtlustatakse, kuid nüüdne võõrtööliste riiki keelamine ületas kõike. „Ei selle vastu aita miski, ka kindlustamine mitte, sest kes on see ekspert, kes mõistab meile kahju välja,” kostis ta vastuseks pärimisele saagi kindlustamise kohta.

Edasise suhtes jäi Oks ­napisõnaliseks. „Mul on maasikakasvatus pindalalt mustikate, sõstarde ja vaarikate järel viiendal kohal. Vähendama ei hakka midagi. Aega veel on järgmise aasta peale mõtelda. Kõigepealt tuleb olemasolevad lepingud täita.”

KAS RIIK HÜVITAB?

Maaeluminister Arvo Aller andis teada, et ministeerium on teadvustanud maasikakasvatajate mure, kellel on neist mitteolenevatel põhjustel osa saagist hävinud.

Alleri sõnul on praegu arutuse all kahjude hindamise metoodika. "Hävinud või riknenud maasikate puhul on oluline kahju ja selle tekkimise põhjuste hindamine tunnustatud asjatundja poolt," ütles ta ja seletas, et võimalikud kahjud tuleb hinnata kogu saagiperioodi lõikes ja kahjude hüvitamisest ning tingimustest saab täpsemalt rääkida pärast koristusperioodi lõppu.

Praegu pole veel selge, millise metoodika järgi kahju suurust arvestada ja millal selles osas selgusele jõutakse.