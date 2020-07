Mee värvus sõltub miljonist pisiasjast

Suure kogemusega mesinikuna ei tahtnudki te kohe meevärvidest rääkida?

Ei tahtnud jah, sest mee värvuse teema on keeruline ja iga päev ma sellele ei mõtle. Mul on küll kogemus, mis värvi mesi ja millest seda saan siin Pandivere kõrgustikul Koeru kandis. Olen näinud, mis värvi on mesi Võrumaal Haanja kandis ämma juures. Seal tegutseb mesinikuna mu abikaasa vend. Nii värvid kui ka maitsed on meil täiesti erinevad.