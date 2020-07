Suve alguse ilm soosis turbatootjaid

Läinud nädalal alanud vihmasajud tõmbasid küll tootmisele mõneks ajaks piduri peale, aga küll päike jälle välja tuleb. Tuleohutuse mõttes oli tugev vihm isegi teretulnud, muidu olekski liiga kuivaks läinud. „Tehnika ja tehnoloogia on nii arenenud, et tuli pääseb valla peamiselt vaid õnnetuste tulemusena,” sõnas Kuuse.

Aastas 50 000 kuni 70 000 kuupmeetrit kasvuturvast tootvat Hiiu Turvast juhtiv Kuuse rääkis, et viirusest põhjustatud eriolukord turbatootjaid valusalt ei löönud. „Meil on lepingulised partnerid, keegi lepingutest taganenud ei ole, hädakisa tegemiseks põhjust pole. Inimeste kodudesse sulgumine Euroopa turgu ja meidki siiski mõjutas, sest turbakoti järele ei riskitud poodi minna. Laias laastus on meie müük endiseks jäänud või napilt tõusnud,” rääkis ta.

33 töötajaga ja omajagu alltöövõtjaid rakendava Eesti suurima turbatootja, aktsiaseltsi Tootsi Turvas juhatuse esimees Matti Puuronen ütles, et viirus mõjutas nende ettevõtet vaid nii palju, et tavaliselt kontoris ametikohustusi täitvad inimesed andsid oma panuse kodus töötades. Kes iga päev rabas ja metsas toimetavad, on nii või teisiti turvaliselt omaette.

„Meie tugevus on, et tegeleme toodetega, mida on vaja igal ajal,” sõnas Puuronen. „Kevadel on tarvis kurke, tomateid ning muid söödavaid ja mittesöödavaid taimi kasvatada ning siis on vaja kasvuturvast. Meie keeles hobiturba müügimaht kasvas varasemaga võrreldes viiendiku võrra. Kütteturvast kulus sooja talve tõttu jällegi vähem.”

Tootsi Turvas on turba kogumisega jõudnud veidi enam kui poole peale. Mitme otstarbega turvast kogub Tootsi Turvas aastas miljon kuupmeetrit. Tavaliselt ongi jaanipäevaks pool sellest koos.

ASi Tootsi Turvas juhatuse esimees Matti Puuronen ütles, et nemad on turba kogumisega jõudnud veidi enam kui poole peale. FOTO: Ants Liigus/Pärnu Postimees