Köögiviljaturvast müüakse viimase kümnendi parimas tempos

MTÜ Eesti Turbaliit tegevdirektor Erki Niitlaan tõdes, et kevad oli aiandusturule suunatud turbatoodete müügis tõepoolest hea. Siiski on erinevusi sektorite lõikes, näiteks ilutaimede kasvatamiseks mõeldud turbatooteid on läinud vähem, köögiviljade kasvatamiseks rohkem.

Viirus lõi paljudel firmadel jalad alt. Kas turbasektoris on tegevuse lõpetanud ettevõtteid, on ette tulnud koondamisi, tootmise vähendamist?

Koondamisi on püütud vältida, sest kui lased heal mehel minna, kust sa pärast uue leiad. Eks tasemel tööjõuga on meilgi probleeme. Tootmist pole vähendatud. Isegi kui sügisel jääb lattu rohkem kui muidu, peab uueks hooajaks valmis olema. Kui sel aastal ei tooda, ei ole sügisel ja järgmisel kevadel kaupa anda.

Turbasektor on üldiselt stabiilne, kuid mõju on ikka. Inimesed soovivad süüa kriisidest sõltumata, samuti saada toasooja. Sel korral ollakse ja toimetatakse rohkem kodus, sellest suurem nõudlus hobiturul.

Kas on avanenud uusi turge?

Turugeograafia laieneb, järjest suurem osa meie toodangust läheb Euroopast välja. Tõsi, see moodustab veel väga väikese osa. Muutused ei toimu üleöö, pigem aastate ja aastakümnete jooksul. Suurenemas on Kagu-Aasia turud: Hiina, Lõuna-Korea ja Jaapan.

Põllumajandus intensiivistub, substraatidel kasvatamine võimaldab saada pinnaühikult kiiremini ja rohkem saaki. Üldise jõukuse kasvades muutub inimeste toidulaud, rohkem süüakse salateid, kasvatatakse rohkem ilutaimi ja lõikelilli. Seetõttu prognoosivad spetsialistid, et nõudlus just kasvusubstraatide järele suureneb maailmas lähikümnenditel tunduvalt.

Kuidas ilm on tootmist mõjutanud?

Ilm nagu ilm ikka, igal aastal erinev. Kevad ja suve esimene pool olid tootmiseks soodsad. Enamikul tootjatest on pool turbakogumisplaanist täis. Siiski selline kuumus, nagu hiljuti oli, ei ole hea, sest see kurnab mehi ja tehnikat, suureneb tulekahjurisk.

Millised on turbatootjate mured ja rõõmud?

Rõõmu teeb, et sektor on alles ja töötame edasi. Saame pakkuda töökohti ja konkurentsivõimelist sissetulekut. Uhkust võib tunda, et Eesti turbatooted on maailma tippklassist. Katsumusi toovad kliimapoliitika ja kliimaneutraalsuse eesmärk. Muret teeb sellest lähtuv ühiskondlik ja poliitiline turbulents ning rabistamine. Otsuseid langetatakse emotsioonidest lähtuvalt ja sageli on oht, et laps visatakse koos pesuveega minema. Plaane ja eesmärke muudetakse liiga sageli.