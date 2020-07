Angervaks on niitude kuninganna

Taim on mitmeaastane ja kasvab 60–200 cm kõrguseks. Rahvameditsiinis on angervaks nagu looduslik aspiriin-verevedeldaja, liigeste jm põletikke raviv, soolasid väljutav, higistama ajav ja puhastava toimega taim.

Siirup sobib ka jäätisele

Õisemise algul on õige aeg korjata õisi kuivatamiseks ja siirupi valmistamiseks. Õisikud korjatakse koos varrega, soovitatavalt õhku läbilaskvasse korvi, sest õisikud kipuvad tihedalt koos olles ruttu kuumaks ja pruuniks minema. Koju jõudes tuleks kohe laotada õhukese kihina restile, millel on kärbsevõrgust või metallvõrgust põhi. Angervaksaõites on putukaid, kel tuleks lasta enne elektrikuivatisse panemist oma teed minna. Paari päeva pärast võiks elektrikuivatis või saunalaval kuivatada. Müügil on toidukuivatid, mis selleks väga hästi sobivad. Toorestest õisikutest saab siirupit, mis sobib joogiks ja limonaadi valmistamiseks, aga ka jäätise peale. Skandinaavias segati lõhnavaid õisi mõdu hulka. Angervaksa noori lehti on kasutatud suppide maitsestamiseks ja salatites. Lehtedes on palju C-vitamiini.