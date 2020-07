Andreas Kaju: orjuse vastu rajatud vabariik

4. juulil sai 247 aastat Ameerika Ühendriikide sünnist. Iseseisvusdeklaratsioon, mis seda päeva ajaloos märgib, on üks enim loetud ja uuritud inglise keelseid dokumente maailma ajaloos. Ameerika vabariikide iseseisvumine on inglise ja šoti valgustuse lõpuleviimine, kodanike vabanemine monarhi suvast ja sellisena eeskuju, millele on rajatud lugematute rahvaste, sealhulgas Eesti hilisem riigiloome. Et Ameerika on sajandeid hiljem vaatamata oma isolatsioonilistele ja Euroopa tõmblustest lahtiütlemise instinktidele ülejäänud vaba maailma suurim lootus ja kaitsja, ei ole juhuslik. Ent Ameerika vabadus ei ole vastuoludeta ning orjuse roll riigi sünni juures saadab ühendriikide poliitilise mõtlemise keskustelusid tänaseni. Vabanemine teise inimese ikke alt ei tulnud Ameerikas kõikidele üheaegselt ja sellele eksimusele makstakse lõivu tänapäevani.