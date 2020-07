Kadri Simson: uued tuuled Euroopa energeetikas

Euroopa Liit (EL) on võtnud endale kohustuse saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. Ambitsioonikas eesmärk, mis nõuab kogu energiasüsteemi põhjalikku muutmist. Praegu toimub energia tootmine ja tarbimine üldjuhul isoleeritud ahelates, olgu see naftaplatvormilt auto paaki või söekaevandusest tehasesse. See on raiskav ja saastav ning taastuvenergia puhul mittetoimiv mudel. Et kasvuhoonegaase drastiliselt vähendada, tuleb energiasüsteemi planeerida kui tervikut ning energiakandjad, taristu ja lõppkasutajad paindlikult ühendada.