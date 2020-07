Mis on saanud rahvaautost? Sõiduproov uue Škoda Octaviaga toob selgust

Jiří ja Jaromír töötavad Škoda tehases. Et Škoda saaks Volkswageni kontserni sõsarautodest eristuda, tuleb vahet pidamata uusi kavalaid nippe nuputada. Jiří ja Jaromír on igasugu asju välja mõelnud. Ükskord näiteks peitsid nad jääkaabitsa bensiinipaagi luugi siseküljele. Jaromír pakkus, et see oleks hea nali. Mõtle, tuleb inimene, auto jääs, tahab jääkaabitsat. Kuhu ta kindla peale ei taipa vaadata? Jiří arvas ka, et see on hea nali. Neil oli õigus. Tänase päevani pole teada kedagi, kes oleks tulnud selle peale, et auto akende puhastamiseks tuleb avada bensiinipaagi luuk. Mõned otsivad seda jääkaabitsat siiani.