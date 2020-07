Aija Sakova: sisemine «aga» takistab inimese kuulamisvõimet

Möödunud aasta kevadel aitasin kavandada ja läbi viia üht väljastpoolt irratsionaalse ja ilmvõimatuna tunduvat, kuid seestpoolt vaadates ainuõiget kohtumist eri valdkondade esindajate vahel Esna galerii avamise puhul, et mõtestada meisterlikkuse olemust nii ajalooliselt kui ka praegusajas. Tajusin ise ning mitmed tuttavad ja sõbradki ütlesid, et sellel päeval toimus midagi erakordset. Mis täpselt, ei ole olnud nii lihtne sõnastada.

Olles selle kohtumise üle ikka ja jälle mõelnud, ütleksin, et erakordsus seisnes üksteise kuulamises ja tunnustamises. Tegemist oli kohtumisega, kus osalised mitte ainult ei kuulanud viisalt üksteist ära, vaid püüdsid tõepoolest üksteisest ka aru saada, seda eriti veel olukorras, kus oli vajadus üksteisele läheneda nii sõnavaras kui ka mõistete kasutuses. On paratamatu, et eri valdkondade ja erineva elukogemusega inimesed räägivad eri keelt, ja selleks et üksteist mõista ja dialoogi astuda, peab esmalt olema tahe teise mõttekäike jälgida ning nendega kaasa minna. See aga eeldab iseenda ego kõrvale jätmist, vähemalt mõneks ajaks.