Kuidas voltida periskoopi? Huawei täiustas parimat kaameratelefoni

Huaweil tuli sel aastal keset kõige suuremat pandeemiakriisi välja uus tippmudel P40 Pro. Kohe sai see ka rahvusvahelise kaamerate hindamise portaalilt DxOmark maksimumpunktid ja maailma parima mobiilikaamera tiitli. Nüüd on väljas selle täiendatud mudel P40 Pro+. Kas maailma parim sai veel paremaks?

Tegelikult polegi eriti mõtet selle telefoni sisul pikemalt peatuda, sest see on niigi hea ja tipptasemel. Mainida tuleb ehk, et Huawei telefone praegu ostes peab arvestama Google’i teenuste puudumisega. Mõned lemmikäpid ei pruugi tööle hakata, sest Google Play’st ei saa neid laadida, kuid näiteks Smart-ID, Facebooki, Instagrami ja väga paljud teised hädavajalikud programmid saab käima. Kiirust on sel tipptelefonil niikuinii piisavalt Kirin 990 kiibistikuga, nii nagu kogu P40 seerial. Aku on 4200 mAh, ekraan 6,58 tolli, ääred igas suunas (nii külgedel kui ka üla- ja allservas) servadele kaarduvad. Ekraani värskendussagedus on 90 Hz, mis tagab igas olukorras pildi sujuva liikumise.