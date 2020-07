Olukorra on segasemast segasemaks muutnud vasturääkivusi täis avaldused. Veidi pärast vahistamist teatas Roskosmos, et vahistamine ei olnud seotud Safronovi tööga kosmoseagentuuris ja täpsustas, et seal puudus mehel ligipääs riigisaladustele. Hiljem võttis sõna Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, kes väitis, et juhtum polnud kuidagi seotud ka Safronovi ajakirjanikutööga. Mehe arvukad toetajad on samas veendunud, et tegu on kättemaksuga eliiti häbistavate artiklite eest.