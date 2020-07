Välismaa lühiuudised

Leedu keelas RT telekanalite edastamise

Leedu tele- ja raadiokomisjon keelas Vene võimude kontrolli all olevate RT telekanalite edastamise, sest need on Euroopa Liidu sanktsiooninimekirjas oleva Dmitri Kisseljovi kontrolli all. Juba varem, üleeile oli sama otsuse teinud Läti, kutsudes sama tegema ka teisi Euroopa Liidu riike. Sarnase keelu kehtestamist arutatakse ka Eestis. Kisseljovile on kehtestatud sanktsioonid Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja iseseisvuse õõnestamise eest. 2005. aastal loodud telekanal RT edastab inglise, hispaania, araabia ja paljudes teistes keeltes Kremli propagandat. BNS