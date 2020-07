Majanduse lühiuudised

Üle 200-aastane USA rõivafirma Brooks Brothers Group taotles pankrotikaitset, põhjuseks koroonapandeemia mõju riideärile ja suur võlakoorem. Avaldus lubab ettevõttel edasi tegutseda, kuni too töötab välja saneerimisplaani. Pandeemia andis ettevõttele tugeva hoobi, sest kodust töötamisega vähenes järsult nõudlus ülikondade järele, mille poolest firma on iseäranis tuntud. Niigi raskustes Brooks Brothers oli end juba möödunud aastal müüki pannud. Ettevõtte palgal on üle 4000 töötaja. Brooks Brothersi esimene pood avati Manhattanil 1818. aastal, selle riideid kandis Abraham Lincoln ning veel terve hulk USA presidente. PM/Bloomberg