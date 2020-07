Tallinn valmistub hüppeks

Tallinna juhid on asunud ellu viima uut juhtimiskava, mille üks osa on kogu linnameedia viimine ühise nimetaja alla. Uueks meediakogumiks saab Linnameedia – siis juba suure algustähega. Kokku koondatakse ajalehed Pealinn ja Stolitsa, millega liidetakse senine Tallinna Televisioon (TTV) ning ilmselt ka suur osa linna avalike suhete teenistusest. Tekib võimas meediakeskus, mis pakub tööd kuni 60 inimesele ja seab end valmis algavaks valimisaastaks.

«Mina ei tea midagi,» ütleb Postimehele puhkusel viibiv linna avalike suhete osakonna direktor Ain Saarna. Ühtlasi palub ta selle tsitaadi jätta ainukeseks, mida meie jutuajamisest avalikult esitada. See näitab, et suuri muudatusi tehakse kindlas ringis, kuhu tema näikse mitte kuuluvat. Saarna kohuseid täidab praegu linna kommunikatsioonijuht Kirsti Ruul, kelle linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond) tõi oma visiooni toetama juba aasta tagasi. Vahetult enne intervjuud (6. juulil) Tallinna TV juhtidega kohtunud Ruul ütleb Linnameediaks valmistumise kavast ja tempost rääkides, et üksikasjalikku plaani veel pole.