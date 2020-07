Tark masin püüab Admiraliteedi basseinis mereprügi

Püüdur mahutab kuni 3,6 kilo prügi ja seda tühjendatakse iga kahe päeva tagant. «Seabini sees on tsentrifuug, mis tõmbab vett sisse, ning seal on ka filter, mis sinna sattunud prügi kinni peab. Siiani on püüdurisse sattunud mere biomass ehk vetikad ning maa biomassi ehk puulehed. Üleeile, kui me Seabini esimest korda tühjendasime, oli seal ka paar plastitükki,» rääkis Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse tudeng Siret Valge. Merest korjatav prügi saadetakse tema sõnul prügimäele. Aga kui seda peaks suurem kogus tulema, siis kavatsetakse sellest midagi uut valmistada. Seabinist saadavate andmete põhjal kirjutab Valge oma bakalaureusetöö.