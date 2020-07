Tema nii kiire esiletõus on pannud konkurendid kukalt kratsima. Tihti tuleb Lõivul vastata kahtlustavatele küsimustele, kas dopingukontroll temani ikka jõuab. «Nende jaoks on minu areng toimunud liiga kiiresti, aga nad ei tea minu tausta. Tahaks küsida hoopis, kas konkurendid pole natukene lõdvemalt võtnud, et ma nii kiiresti neile järele olen jõudnud,» sõnas novembris 31. sünnipäeva tähistav rattur.