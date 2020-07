Eesti lühiuudised

Astravetsi tuumajaama ohutus vajab uut hinnangut

Euroopa Komisjon tegi Valgevene Astravetsi tuumajaama üle vaidlevatele Balti riikidele ettepaneku, et Euroopa tuumaohutusagentuur peaks andma täiendava hinnangu jaama ohutusele. Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa (pildil, Keskerakond) sõnul on peamine vaidlus Leedu ja Läti vahel. Leedu on välistanud oma piiri lähedal asuva Astravetsi jaama elektri ostmise, Läti kaudu käib aga Balti riikides tarbitava elektrienergia ost Venemaa ja Valgevene ühisest tootmispiirkonnast. «Täna me oleme kolme Balti riigiga ajanud ühtset energiakaubanduse poliitikat kolmandate riikide suhtes. Kui me ei peaks kaubale saama, siis kindlasti muutub see olukord, kus me ühtselt käitume.» ERR