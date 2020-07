Spordi lühiuudised

Fernando Alonso liitubki F1-sarjaga

Vormel 1 sarja kahekordne maailmameister Fernando Alonso (pildil) liitub järgmisel hooajal Renault’ meeskonnaga. Viimati sõitis juuli lõpus 39. sünnipäeva tähistav Alonso F1-sarjas 2018. aastal, esindades siis McLarenit. Vahepealsetel aastatel tegi hispaanlane kaasa mitmes võistlussarjas, osaledes tänavuse aasta alguses esimest korda ka Dakari rallil. Renault’ vormel 1 meeskond on Alonsole tuttav, sest just seal võitis ta 2005. ja 2006. aastal maailmameistritiitli. Temast saab prantslase Esteban Oconi meeskonnakaaslane. Praegu Renault’ meeskonda esindav austraallane Daniel Ricciardo suundub järgmisel hooajal McLarenisse.

Eesti koondis kohtub tituleeritud Itaaliaga

Eesti meeste koondise kalendrisse lisandus maavõistlus maailma tippu kuuluva Itaaliaga. Kohtumine toimub võõrsil 11. novembril. Itaalia on neljakordne maailmameister (1934, 1938, 1982, 2006) ning 1968. aastal krooniti meeskond Euroopa meistriks. Itaaliast on enim MM-tiitleid vaid Brasiilial (5), neli tiitlit on lisaks Itaaliale võitnud ka Saksamaa. FIFA edetabelis asub Itaalia praegu 13. kohal. Eesti on Itaaliaga varem kohtunud kuus korda ning kõik mängud kaotanud. Kõige lähemale jõudis Eesti 2012. aasta EM-valiksarjas, mil Sergei Zenjov viis Eesti kodupubliku ees 1:0 juhtima, kuid Antonio Cassano ja Leonardo Bonucci kolme minuti sees sündinud väravad tagasid võidu Itaaliale.