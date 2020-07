Epidemioloogide seitse lugu. Kergenduspisarad, surmahirm ja tänusõnad

Nii suur epideemia nagu seekordne Covid-19 oli terviseameti epidemioloogidele esmakordne kogemus. «Keerukaks teebki sellega toimetuleku just teadmatus, kuidas ja kaua see olukord oma eri etappides kestab. Lohutab vast see, et kõik nakkushaigused alluvad teatud reeglitele: haigestumiseks peab olema haigustekitaja, levikutee ja vastuvõtlik organism,» selgitas terviseameti Põhja regiooni menetlusgrupi juht Juta Varjas, lisades, et epidemioloogidele annab oma töös lootust teadmine, et seda ahelat mõjutades on võimalik haigust kontrolli all hoida.