Evelyn Kaldoja: hingetõmbeaeg, mitte võit

Eilse info järgi diagnoositi näiteks Iisrae­lis ööpäeva jooksul 1320 uut koroonaviiruse juhtu, mis rahvaarvu kõrvutades oleks umbes sama, kui Eestis leitaks 24 tunni jooksul 197 uut nakatunut. Austraalia pani sel nädalal viiruspuhangu tõttu koduaresti viis miljonit riigi suuruselt teise linna Melbourne’i elanikku ja sulges ümbritseva Victoria osariigi piiri. Meie välisministeeriumi viimase hoiatuse kohaselt on Tšehhi üks seitsmest ELi riigist, kus koroonaviirust nii palju, et sealt Eestisse tulijal lasub isolatsioonikohustus.

Saatus on pöördunud teisteski hiljuti õnnelikena paistnud kohtades. Näiteks üsna hiljuti turvalisena tundunud Portugal ja Horvaatia on nüüd langenud Euroopa juhtivate koroonapesade ritta ning kuu aja taguse info pealt endale sinna puhkusepiletid soetanud võivad nüüd ehk pisut kahetseda, et ei riskinud panustada praeguse statistika kohaselt tunduvalt ohutumana tunduva Itaalia või Hispaania peale.

Ka mina tunnen mõlema üle uhkust. Nii rahvusvaheline kiitus kui eriti fakt, et meil tõesti on koroonaviirus hetkel üsna hästi kontrolli all, on põhjus rõõmustada. Kas või selle üle, et suve nägid inimesed, kes võinuks juhul, kui tõbi pääsenuks Eestis kevadel laialdaselt möllama, siis haigestuda ja surra. Samuti selle pärast, et iga päev, nädal ja kuu, kui suudame viiruse endast eemal hoida, annab meditsiinile juurde uusi teadmisi selle ravi kohta ning haiglatele aega panna end paremini valmis uueks laineks. Ning seni saab ka piiranguteta toimida meie majandus ja inimesed üsna vabalt liikudes koguda suveenergiat peagi taas saabuvaks novembriks.