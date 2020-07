Leedu köök naeratab: maitse kohalikke superstaare

Provintsist impeeriumi südamesse, võiks seda sõitu naljatamisi iseloomustada. Või mitte nii väga naljaga, sest Leedu vürstiriik on laiunud ka Balti merest Musta mereni. See kunagine suurus ja vägevus ulatub leedulaste tänasesse uhkusesse, mida nad oma riigi ja ka köögi üle tunnevad.

Mäletate ju ikka, et oleme koos Lätiga kolm Balti õde või venda, kuidas keegi öelda tahab. Terase sõnaga sõbrad siiski täpsustavad turistidest tühjavõitu Vilniuse vanalinna kohvikus, pärast ligi paarikümnekilomeetrist jalgsiekskursiooni kirikutesse ja kloostritesse, et nojah, tegelikult ei ühenda Eestit ja Leedut kultuurilis-ajalooliselt suurt midagi peale pimeda Nõukogude okupatsiooniöö ja ühise vabadusvõitluse, et jälle iseseisvaks saada.

Koroonakriis räsis neidki. Muidu suviselt rahvarohked paigad on... mitte just inimtühjad, kuid seal on lahe liikuda. Kirikud aga on vähemasti nädalavahetusel rahvarohked – ühes jumalateenistus, teises ristimine, kolmandas pulmad. Paljud kohalikud kannavad viirusetõrjeks vabatahtlikult maske, vahepeal olid need avalikus ruumis suisa kohustuslikud. Ent mis külalisele veel oluline, söögikohtade uste taga pole sabasid, iga klient on seal praegu pererahvale nagu kena kingitus.