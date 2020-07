Narva postkaardiimagost ei jää midagi järele

Lisaks on esile toodud linna loodus ja geograafia (veehoidla, jõgi, Balti klindiastang). Eraldi on juttu linnaosadest ja nende kujunemisloost.

Terviku huvides on lisatud Jaanilinn, et anda ühtse organismi mõõde. Praegu on Jaanilinn eraldi linn Leningradi oblastis, aga omal ajal oli see Narva linnaosa, mis on Narvaga koos olnud kauem kui eraldi.