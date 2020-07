Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas Ameerika Ühendriikide huvi uue saatkonnahoone vastu. «Eesti on huvitatud USA tihedast kohalolekust ning uus saatkond, mis võimaldab paremat töökorraldust, on kindlasti selle üks vorm,» ütles Reinsalu.

USA saatkonnast kinnitati, et nende hindamismeeskond käis Tallinnas võimalikke kinnistuid üle vaatamas juba aasta tagasi. «Pärast võimaluste ülevaatamist otsustati, et Suur-Ameerika tänav on uue saatkonna jaoks parim asukoht,» öeldi saatkonnast.